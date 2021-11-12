Сергей Собянин рассказал о благоустройстве исторических переулков Арбата

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице привели в порядок улицы Арбата — Новый Арбат, Остоженку, Пречистенку и Пречистенскую набережную. На очереди еще 18 исторических переулков. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

На 2022 год в городе запланировано благоустроить Сивцев Вражек, Денежный, Глазовский, Плотников, Гагаринский, Большой Афанасьевский, Чертольский, Большой Левшинский, Большой и Малый Могильцевские, Староконюшенный, Хрущевский, Нащокинский, Большой и Малый Власьевские, Чистый, Пречистенский и Кривоарбатский переулки.

— Переулки Арбата — особый мир. Каждое здание здесь — история. Но в то же время эти улочки являются родным домом, местом работы или учебы для тысяч людей. В переулках находится больше десятка школ, детских садов и медицинских учреждений, множество музеев и театров. Административные здания и бизнес-центры, высотка МИД и иностранные посольства, — написал мэр.

По его словам, в них добавится больше зелени, комфорта и тишины. В переулках расширят тротуары, оборудуют специальные парковочные карманы для машин, установят больше лежачих полицейских, а также 16 зарядных станций для электромобилей. Станет больше уличного освещения, а фонари на узких улочках оснастят специальными линзами и шторками, чтобы свет не мешал горожанам в квартирах и офисах. Также высадят более 500 деревьев и кустарников, которые создадут приятную атмосферу в жаркие дни.

При проведении работ постараются по максимуму сохранить исторический облик города — восстановят брусчатку, оставят канализационные люки, таблички и другие артефакты из прошлого Москвы.

На платформе «Активный гражданин» можно высказать свое мнение о проекте благоустройства переулков Арбата, резюмировал Сергей Собянин.

9 ноября мэр рассказал горожанам о комплексном благоустройстве парка «Яуза» на северо-востоке столицы в следующем году. Глава города отметил, что в 2022 году специалисты начнут работы на северном участке поймы реки Яузы — от Московской кольцевой автодороги (МКАД) до Енисейской улицы.