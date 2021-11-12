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«Прямая угроза»: постпред ООН прокомментировал меры против Белоруссии

Евгений Белоусов

В мире
«Прямая угроза»: постпред ООН прокомментировал меры против Белоруссии
Фото: Homoatrox / CC BY-SA 3.0

Заявление европейских членов СБ ООН и США о готовности обсудить дополнительные меры в отношении Белоруссии Минск расценивает как прямую угрозу. Об этом в пятницу,12 ноября, заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков.

В среду, 10 ноября, члены СБ ООН заявили, что готовы обсудить дальнейшие меры в отношении тех, кто помогает Белоруссии отправлять мигрантов в ЕС. Также ЕС обсуждает введение совместно с США и Великобританией санкций в отношении авиакомпаний из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе, передает агентство «Блумберг» со ссылкой на свой источник в ЕС.

— Разумеется, мы это рассматриваем в качестве прямой угрозы, это такой плохо скрытый намек на то, что Евросоюз готов работать над дальнейшими санкциями в отношении Белоруссии — пятый пакет санкций, который вроде как готовится, — передает слова Рыбакова РИА Новости.

Он подчеркнул, что Минск будет реагировать на любые попытки экономического и политического «удушения» Белоруссии.

До этого страны Евросоюза обвинили Белоруссию в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах.

Во вторник, 9 ноября, сейм Литвы поддержал предложение местного правительства о введении в стране режима чрезвычайного положения из-за ситуации с беженцами на границе с Белоруссией.

В тот же день в Польше заявили, что Российская сторона имеет «далекоидущие цели» в вопросе потока мигрантов на границе Белоруссии и Польши. Среди них — дестабилизация Евросоюза.

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