«Яндекс» адаптировал заказ такси для незрячих

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

«Яндекс» адаптировал приложение «Яндекс Go» и сайт taxi.yandex.ru для незрячих людей. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Благодаря программам экранного доступа, которые будут озвучивать происходящее на экране, незрячие пользователи смогут без посторонней помощи заказывать такси с компьютера или мобильного устройства.

Незрячие пользователи сервиса смогут самостоятельно на слух задать маршрут, выбрать тариф, узнать стоимость поездки, выбрать способ оплаты, заказать машину и оставить комментарий водителю.

— Раньше, чтобы заказать такси, незрячим пользователям приходилось звонить в кол-центр или передавать смартфон другому человеку. Это неправильно. Адаптация интерфейса — шаг к созданию доступной среды, где у людей с инвалидностью есть те же возможности, что и у остальных, — утверждает руководитель продуктового направления «Яндекс Go» Артем Молчанов.

До этого стало известно, что музей «Яндекса» 27 ноября проведет в Москве фестиваль ретрокомпьютеров «Демодуляция-2021». Так, можно будет узнать об истории первого советского персонального компьютера БК-0010. Кроме того, гости услышат об истории первого массового мини-компьютера PDP-8.