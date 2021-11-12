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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за гололедицы

Михаил Алимов

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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за гололедицы
Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

В Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Период предупреждения — с вечера 12 ноября до вечера 15 ноября. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Прочие опасности. Период предупреждения — с 19:00 13 ноября до 19:00 15 ноября. Местами гололедица, — говорится в сообщении центра.

На дорогах предупреждение начинает действовать с вечера пятницы и продлится до субботнего дня.

— Прочие опасности. Период предупреждения — с 22:00 12 ноября до 13:00 13 ноября. На дорогах местами гололедица, — отмечают синоптики.

Накануне москвичей предупредили о гололедице 12 ноября. Для того чтобы увеличить безопасность в непогоду, спасатели рекомендуют водителям снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобили вдали от деревьев.

Пешеходы должны обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

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