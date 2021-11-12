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В Германии выразили сожаление из-за угроз Лукашенко по транзиту газа

Иван Юминов

В мире
В Германии выразили сожаление из-за угроз Лукашенко по транзиту газа
Фото: Pixabay

Германия сожалеет о заявлениях президента Белоруссии Александра Лукашенко касательно возможной остановки транзита газа в Европу. Об этом заявили в Минэкономики страны в пятницу, 12 ноября.

— С сожалением принимаем к сведению данное заявление. Безопасность поставок в Германии по-прежнему гарантируется, — говорится в сообщении.

Существующие контракты на поставку газа будут и дальше выполняться, выразили надежду в ведомстве. При этом Минэкономики не стало комментировать ситуацию вокруг отдельных компаний, отмечает РИА Новости.

11 ноября Лукашенко порекомендовал Европе перед тем, как вводить санкции в отношении Минска, подумать о транзите газа и грузов, идущем через территорию республики. Он напомнил, что через страну проходит транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал — Европа.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

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