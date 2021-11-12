Скончался заслуженный деятель науки РФ Лев Грибов

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Скончался ученый, заслуженный деятель науки России, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Лев Грибов. Он ушел из жизни в возрасте 88 лет. Об этом 12 ноября сообщили на сайте Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН.

— 11 ноября 2021 г. на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался выдающийся ученый, физик, физико-химик и химик-аналитик, член-корреспондент Российской академии наук, лауреат Государственной премии РФ Лев Александрович Грибов, — сообщается на сайте.

Отмечается, что прощание с ученым пройдет 16 ноября.

Грибов появился на свет 23 мая 1933 года в столице, в 1956 году он стал выпускником физического факультета МГУ. Затем всю свою жизнь он посвятил Российской академией наук.

Научные работы Грибова посвящены созданию общей теории строения и спектров молекул, аналитической квантовой химии и химической информатике. Грибов был руководителем создания экспертной системы для химического анализа. Также Грибов предложил теорию безэталонного спектрального анализа.

Кроме того, Лев Грибов был большим организатором науки и прекрасным педагогом. Под его руководством защищено более 60 кандидатских и 10 докторских диссертаций.