Трамвайные маршруты в нескольких районах Москвы изменятся 13 и 14 ноября

Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Таллинская улица Карта всех событий

В выходные дни, 13 и 14 ноября, в связи с ремонтными работами изменятся трамвайные маршруты в разных районах Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Не будет закрытия на участке от ВДНХ до Медведкова. Вместо временного автобуса № 017 горожанам предлагают воспользоваться трамваем № 17.

Также не будет закрыт участок на Таллинской улице. Пассажирам необходимо воспользоваться трамваями № 10 и 30 вместо временного автобуса № 010.

Трамваи № 6 будут курсировать от метро «Сокол» до Восточного моста. От МЦД Тушинская до Братцева будет ходить временный автобус № 06.

Изменения маршрутов связаны с проведением ремонтных работ на переездах через трамвайные пути на Лодочной улице, сообщили в Telegram-канале.

Кроме того, в связи с ремонтными работами на улице Дубки, вместо трамваев № 27 и 29 до метро «Дмитровская» для пассажиров будет ходить временный автобус № 027.

В пятницу, 12 ноября, заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов рассказал о подготовке общественного транспорта Москвы к зиме. По его словам, в рамках подготовки проверили около 130 единиц снегоуборочной техники.