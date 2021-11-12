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Москвичам посоветовали лучшее время для быстрого выезда из города
Москвичам лучше всего будет отложить поездки на автомобилях в область до 21:00 из-за трафика. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 12 ноября.
— Основные причины — последний рабочий день, плохие погодные условия, гололедица и большое количество мелких аварий. Основные затруднения сейчас на Садовом кольце, ТТК, 8-м километре внешней стороны МКАД, 67-м километре внутренней стороны МКАД, Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе, проспекте Мира, — говорится в сообщении.
«Рабочее» движение в сторону области, как уточняется, на Волоколамском, Алтуфьевском и Рублевском шоссе. Горожанам следует воспользоваться общественным транспортом или такси, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
12 ноября в Дептрансе сообщили, что Москва проводит масштабный комплекс работ по подготовке общественного транспорта к зимним месяцам. Так, метрополитену важно зимой поддерживать комфортную температуру.
С этой целью установлены пять тысяч вторых дверей, сохраняющих тепло. Системы вентиляции в поездах работают в зимнем режиме, а сотрудники лаборатории микроклимата метро ежедневно проводят мониторинг температуры и влажности воздуха.
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