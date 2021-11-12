Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам посоветовали лучшее время для быстрого выезда из города

Иван Юминов

Город
Москвичам посоветовали лучшее время для быстрого выезда из города
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Садовое кольцо Карта всех событий

Москвичам лучше всего будет отложить поездки на автомобилях в область до 21:00 из-за трафика. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 12 ноября.

— Основные причины — последний рабочий день, плохие погодные условия, гололедица и большое количество мелких аварий. Основные затруднения сейчас на Садовом кольце, ТТК, 8-м километре внешней стороны МКАД, 67-м километре внутренней стороны МКАД, Варшавском шоссе, Ленинградском шоссе, проспекте Мира, — говорится в сообщении.

«Рабочее» движение в сторону области, как уточняется, на Волоколамском, Алтуфьевском и Рублевском шоссе. Горожанам следует воспользоваться общественным транспортом или такси, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

12 ноября в Дептрансе сообщили, что Москва проводит масштабный комплекс работ по подготовке общественного транспорта к зимним месяцам. Так, метрополитену важно зимой поддерживать комфортную температуру.

С этой целью установлены пять тысяч вторых дверей, сохраняющих тепло. Системы вентиляции в поездах работают в зимнем режиме, а сотрудники лаборатории микроклимата метро ежедневно проводят мониторинг температуры и влажности воздуха.

Читайте также:
МоскваАвтомобилиТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин и Байден могут встретиться

Никита Миронов
Никита Миронов

Достоевский грузит так, что не выгрузишь: очень скучно и много слез

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Достоевский против интернета

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Межнациональный мир развития этнотуризма укрепляем вместе

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Сейчас нужно друг друга беречь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Сериалы с «девиациями» нельзя, а похабень про ментовские войны можно?

Евгений Князев
Евгений Князев

Театр ищет нового Софокла

Все мнения
О проекте