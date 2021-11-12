Голикова обозначила переходный период для вакцинации от COVID-19

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Переходный период для вакцинации от коронавируса устанавливается до 1 февраля 2022 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября.

— Понимая, что нашим гражданам нужно дать необходимое время для того, чтобы вакцинироваться и оформить необходимые документы, у кого их нет, законом устанавливается переходный период, и в полном объеме использование сертификатов со всеми составляющими вступит в силу с 1 февраля 2022 года, — приводит слова Голиковой РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

Решение о порядке использования QR-кодов будут принимать региональные власти. Еще один законопроект устанавливает, что пассажирам на междугородных и международных перевозках потребуется QR-код, медотвод или документы о перенесенном коронавирусе.

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За последние сутки в России выявили 40 123 случая COVID-19. При этом 8,6 процента пациентов не имели клинических проявлений болезни.

Количество летальных исходов составило 1235. Российские врачи за минувший день вылечили от коронавируса 33 645 пациентов.