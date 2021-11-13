Россиянина Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США

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Гражданина России Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов в связи с обвинениями в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом ТАСС сообщил в пятницу, 12 ноября, адвокат россиянина Аркадий Бух.

Он рассказал, что Дубникову в начале ноября отказали во въезде в Мексику, откуда его направили в Амстердам, где он был задержан.

— По сути дела, это был захват, — заявил Бух, отметив, что документы для задержания были, вероятно, подготовлены за время перелета россиянина из Мексики в Нидерланды.

Адвокат сообщил, что защита Дубникова борется с его экстрадицией в США, но не исключает, что согласится с ней, так как Нидерланды «имеют почти 100-процентную статистику по экстрадиции».

Бух подчеркнул, что его подзащитный не признает вину.

— Обвинения американских властей связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников, — указал он.

По его словам, россиянину в случае признания виновным в США грозит до 20 лет тюрьмы. Защита Дубникова будет настаивать на том, что «не знал, откуда пришли деньги, и действовал в полном соответствии с российским законом».

При этом юрист отметил, что обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме, передает агентство.

Россиянина Жукова приговорили к 10 годам лишения свободы в США. В среду, 11 ноября, суд в Нью-Йорке приговорил гражданина РФ Александра Жукова к десяти годам тюремного заключения. Он обвиняется в мошенничестве в киберпространстве.

По версии стороны обвинения, Жуков совместно с другими лицами в период с 2014 по 2016 год создавал иллюзию того, что обеспечивает просмотр рекламных объявлений в Сети настоящими людьми. На самом деле просмотры рекламы росли за счет искусственно созданных страниц пользователей-ботов, считает прокуратура. Таким образом обвиняемые якобы получали мошенническим путем прибыль за рекламу в интернете.