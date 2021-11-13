Путин сообщил, что Лукашенко и Меркель готовы поговорить друг с другом

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин сообщил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко и временно исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель готовы поговорить друг с другом. Об этом российский лидер заявил в субботу, 13 ноября.

— Я так понял, Александр Григорьевич Лукашенко и канцлер Меркель готовы друг с другом поговорить. Надеюсь, что это в ближайшее время произойдет. Это наиболее важно, потому что мигранты-то стремятся прежде всего в Германию, — сказал Путин.

Президент выразил надежду, что встреча политиков состоится в ближайшее время.

Глава государства также отметил, что Минск должен налаживать контакты с Евросоюзом в первую очередь через Германию, потому как беженцы на белорусской границе стремятся именно туда, передает РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

12 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу обсудили на встрече в Париже с главами МИД и Минобороны Франции ситуацию на белорусско-польской границе. Стороны подчеркнули необходимость урегулирования проблемы только путем уважительного диалога между заинтересованными сторонами и на основе норм гуманитарного права.