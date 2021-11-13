Столичные врачи вылечили от коронавируса 6597 пациентов за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 6597 новых пациентов. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 674 966 человек.

За последние сутки в городе выявили 4185 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 1160 горожан, еще 97 пациентов скончались. По состоянию на 13 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 756 граждан.

Фото: Оперштаб

За последние 24 часа в России выявили 39 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За сутки в стране был зафиксирован 1241 летальных исход из-за коронавируса. После прохождения лечения полностью выздоровели 33 802 человека.

В Москве реально снижается заболеваемость коронавирусом. Нерабочие дни помогли уменьшить количество заболевших. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за последние дни в городе освободилось около тысячи коек для больных COVID-19.

До этого в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что более пяти миллионов упаковок бесплатных лекарств от коронавируса выданы пациентам, лечащимся на дому в столице. Среди полученных вещей находятся противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.