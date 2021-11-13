Столичные врачи вылечили от коронавируса 6597 пациентов за сутки
За последние 24 часа московские медики вылечили от коронавируса 6597 новых пациентов. Об этом в субботу, 13 ноября, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.
Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице полностью выздоровели 1 674 966 человек.
За последние сутки в городе выявили 4185 новых случаев заболевания. Госпитализированы были 1160 горожан, еще 97 пациентов скончались. По состоянию на 13 ноября на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 756 граждан.
За последние 24 часа в России выявили 39 256 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. За сутки в стране был зафиксирован 1241 летальных исход из-за коронавируса. После прохождения лечения полностью выздоровели 33 802 человека.
В Москве реально снижается заболеваемость коронавирусом. Нерабочие дни помогли уменьшить количество заболевших. Об этом в пятницу, 12 ноября, заявил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, за последние дни в городе освободилось около тысячи коек для больных COVID-19.
До этого в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что более пяти миллионов упаковок бесплатных лекарств от коронавируса выданы пациентам, лечащимся на дому в столице. Среди полученных вещей находятся противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.