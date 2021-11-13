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На Украине допустили переход нескольких областей в состав России

Иван Юминов

Политика
На Украине допустили переход нескольких областей в состав России
Фото: president.gov.ua

Несколько регионов Украины могут в будущем перейти в состав России. Об этом заявил бывший глава Закарпатской областной госадминистрации, генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль в субботу, 13 ноября.

— Под угрозой проекта «Новороссия» — Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области, — рассказал чиновник.

Это обусловлено тем, что в данных субъектах сильны «пророссийские настроения», приводит слова Москаля «Украина 24».

12 ноября США предупредили Евросоюз о том, что Россия якобы может рассматривать план «вторжения» на Украину. Утверждается, что подобные опасения США якобы подтверждены «общедоступными доказательствами». Кроме того, один из анонимных источников подчеркнул, что узнать истинные намерения Москвы или предугадать ее следующий шаг невозможно.

В тот же день первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не планировала и не планирует военного вторжения на Украину. Также он объяснил, что сейчас много угроз исходит от Украины.

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