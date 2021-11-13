Британский генерал заявил о возможности «случайной» войны с Россией

Фото: Минобороны РФ

Отношения России и Запада характеризуются большей напряженностью, чем во времена холодной войны. Об этом заявил глава штаба обороны Великобритании, генерал сэр Ник Картер в субботу, 13 ноября.

— Мы должны быть осторожны, не должны допустить, чтобы воинственный характер некоторых наших политиков поставил их в положение, когда эскалация конфликта ведет к ошибкам, — рассказал военный.

Это, по его словам, способно привести к войне из-за «случайности». Причиной для беспокойства Запада является миграционный кризис на границе Белоруссии, приводит слова Картера Daily Express.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».