«От нежных — к брутальным»: астролог составил рейтинг мужественности по знакам зодиака

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Астролог составил рейтинг мужественности по знакам зодиака от самых нежных к самым брутальным. По его мнению, характер мужчин зависит от того, под каким знаком они родились.

Весы

Весы романтичны и милы, дарят подарки и любят заботиться об окружающих. Но представителям этого знака зодиака нужна не подопечная, а начальница, тогда мир и лад будут в их семье ежедневными.

Рыбы

Рыбы не привыкли делать хоть какие-то поступки. Они плывут по течению и не хотят выходить из своей зоны комфорта. Решать проблемы и преодолевать конфликты они не готовы.

Рак

Мужчины-Раки чересчур ранимые и чувствительные, чтобы на них можно было рассчитывать. Их самих необходимо защищать и жалеть.

Телец

В Тельцах есть мужицкая жилка — они очень рачительные хозяева. При этом управлять им может любая женщина.

Дева

Девам не свойственна подавляющая маскулинность. В отношениях Девы проявляют себя с хорошей стороны. Представитель этого знака домашние дела разделит с партнером, на сторону не посмотрит, обещания исполнит.

Козерог

Козерожья самцовость — дело страшное и сокрушительное, но только для коллег по работе. В отношениях с противоположным полом он мечтает о заботе и ласке.

Близнецы

Представители этого знака не прочь и мускулами поиграть. Но держать таких мужчин необходимо в строгости, а то могут расслабиться.

Водолей

Мужественность Водолея не стоит измерять его заявлениями. Не стоит забывать, что мужчину характеризуют не слова, а его поступки.

Овен

Еще один рогатый и упорный. Классический мужик во многих отношениях — и рукастый, как говорится, и серьезный, и карьера у него в приоритете, и семью хочет.

Стрелец

Стрелец — сексуально гиперактивен, любит чинить поломки и играть с детьми. С таким мужчиной любая женщина чувствует себя хрупкой и желанной. Но надолго приручить его не получится — природный зов победит.

Скорпион

Скорпионы — очень надежные партнеры. Женщина рядом с таким спутником за всю жизнь молотка в руки не возьмет.

Лев

Лев всегда готов совершить подвиг. Его смелости и таланту может позавидовать любой. Представители этого знака зодиака очень щедры, держат слово и хорошо чувствуют себя в роли опекунов, защитников, передает Пятый канал.

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