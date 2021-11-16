США назвали рутинными полеты разведывательных самолетов возле Белоруссии

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Полеты американских разведывательных самолетов около границ Белоруссии являются рутинными. Об этом заявили в европейском командовании вооруженных сил США во вторник, 16 ноября.

— Военно-воздушные силы США совершают рутинные операции с участием всех типов самолетов по всему региону, и эти операции протекают при полной координации с нашими союзниками и партнерами, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За минувшие сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.