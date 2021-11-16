Минздрав намерен выплачивать медикам деньги за привитых от COVID-19

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Минздрав предлагает установить медицинским работникам выплату в размере 200 рублей за каждого привитого от коронавируса.

— Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), составляет 200 рублей за одного вакцинированного, — говорится в документе на портале правовых актов.

16 ноября в Роспотребнадзоре сообщили, что прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса и переболевшие им в течение полугода смогут не уходить в самоизоляцию при контакте с больными. Исходя из текста документа, лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, не подлежат самоизоляции.

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При этом у них не должно быть симптомов заболевания, уточняется в постановлении. Также Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемиологических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактике заболевания в стране до 2024 года.