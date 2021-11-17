Более 20 рейсов задержали и отменили в столичных аэропортах

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Свыше 20 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Известно, что в Домодедове задержали пять рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса и шесть отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пять рейсов и два отменены.

Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

С 15 ноября Куба отменила ограничительные меры по коронавирусной инфекции для всех въезжающих иностранных туристов, которые сделали прививку от ковида. Власти Кубы объяснили такие меры снижением распространения инфекции в стране по причине массовой вакцинации населения.

9 ноября Россия восстановила регулярное авиасообщение с девятью странами. Решение о возобновлении полетов принял оперативный штаб.