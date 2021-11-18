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Россия внесет взнос в бюджет Управления ООН по контртерроризму

Иван Юминов

Политика
Россия внесет взнос в бюджет Управления ООН по контртерроризму
Фото: МИД РФ

Россия в этом году внесет добровольный взнос в размере двух миллионов долларов в бюджет Управления ООН по контртерроризму.

— Принять предложение МИД России, согласованное с Минфином России, о внесении в 2021 году единовременного добровольного взноса РФ в бюджет Управления Организации Объединенных Наций по контртерроризму в размере двух миллионов долларов США, — говорится в документе.

МИД должен будет проинформировать управление о принятом решении. Совместно с Минфином внешнеполитическое ведомство согласует условия и порядок перечисления средств, отмечается на портале правовой информации.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что страна является миролюбивым государством, а концепция внешней политики будет дорожной картой для МИД. Конституция страны, по его словам, закрепляет такие фундаментальные установки и ценности, как верность отчизне, уважение к родному языку, истории, культуре и традициям предков.

Конкретные направления внешнеполитической деятельности будут зафиксированы в новой редакции концепции внешней политики, добавил он. Документ вместе с утвержденной стратегией национальной безопасности станет дорожной картой для МИД и других ведомств, заключил Путин.

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