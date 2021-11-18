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Украина задержала заказчиков покушения на министра Лещенко

Иван Юминов

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Украина задержала заказчиков покушения на министра Лещенко
Фото: Facebook / Роман Лещенко

Задержаны заказчики покушения на министра аграрной политики и продовольствия Украины Романа Лещенко. Об этом сообщил глава МВД Украины Денис Монастырский в четверг, 18 ноября.

— Было принято решение о задержании данного лица (гражданина США — прим. «ВМ»). Проинформировано посольство США, — рассказал министр.

Статьи, по которым им предъявят обвинения, особо тяжкие, уточнил он. За них предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, приводит слова Монастырского РИА Новости.

22 сентября сообщалось, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение. Его автомобиль обстреляли из автоматического оружия, в результате инцидента ранение получил его водитель.

Первый замглавы МВД страны Евгений Енин рассказал, что на месте покушения нашли гильзы от патронов, произведенных в Венгрии. Он уточнил, что это специализированные патроны калибра 7,62.

Подобные боеприпасы, по его словам, не выпускают на территории Украины. Правоохранители пытаются установить временные рамки их ввоза в страну, а также поставщиков, добавил он.

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