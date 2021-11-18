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Путин призвал Запад предоставить гарантии безопасности России

Иван Юминов

Политика
Путин призвал Запад предоставить гарантии безопасности России
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин рассказал, что стране стоит добиваться предоставления серьезных гарантий безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 18 ноября.

— Нужно уже обязательно ставить вопрос о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий безопасности. Потому что просто так существовать и думать о том, что там завтра может произойти, Россия не может, — приводит слова Путина сайт Кремля.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

Это, как уточняется, создает угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности. За сутки тогда были обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск четыре разведывательных самолета НАТО. По данным Минобороны, над северо-западной и центральной частями Черного моря зафиксировали самолеты U-2S, RC-135 и два патрульных самолета P-8A Poseidon.

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