Портал для приемных родителей за год посетили более 160 тысяч москвичей

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Единый интернет-портал «Моя новая семья» в ноябре празднует свою первую годовщину. За год сервисом воспользовались более 160 тысяч москвичей.

Портал был запущен специально для будущих приемных родителей, а также для тех, кто хочет помогать сиротам.

— Портал объединил в одном месте все нужные сервисы для москвичей, нуждающихся в поддержке при решении вопросов семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, — рассказала заместитель руководителя департамента Екатерина Бербер.

Основная помощь, которая требуется детям, лишившимся опекунов, — это устройство их в новые семьи.

Ежегодно количество людей, которые готовы усыновить или удочерить ребенка, растет. Чтобы помощь москвичам и детям-сиротам в исполнении их мечты, сервис «Моя новая семья» объединил порталы всех столичных организаций для сирот, Центр социальной адаптации и ресурсный центр «Содействие», рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Недавно сообщалось, что возможностями портала «Мой семейный центр» воспользовались около двух миллионов москвичей. Портал помогает семьям с детьми оперативно получать поддержку психологов, юристов, социальных работников и других специалистов.

Недавно, 9 ноября, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в 2022 году в Москве появятся еще четыре школы для приемных родителей. По ее словам, семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, и поддержка приемных семей относятся к основным приоритетам правительства Москвы.