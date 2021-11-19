Путин и Мирзиеев выступили за мирное урегулирование конфликтов в IT

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Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев выступили за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов из-за IT. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 19 ноября.

— Президент РФ и президент Республики Узбекистан выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий, — отмечается на сайте Кремля.

19 ноября сообщалось, что по итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписаны 18 документов. Главы государств с «огромным удовольствием» констатировали высокий уровень двусторонних отношений.

Особое внимание при этом было уделено расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Объем взаимной торговли в 2020 году превысил 5,6 миллиарда долларов. По итогам 2021 года, как уточняется, показатель способен приблизиться к семи миллиардам долларов.

Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Так, в частности, темой дискуссии стала ситуация в Афганистане.