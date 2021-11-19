Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин и Мирзиеев выступили за мирное урегулирование конфликтов в IT

Иван Юминов

Политика
Путин и Мирзиеев выступили за мирное урегулирование конфликтов в IT
Фото: Instagram / mirziyoyev_sh

Президент России Владимир Путин и его узбекский коллега Шавкат Мирзиеев выступили за предотвращение и мирное урегулирование конфликтов из-за IT. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в пятницу, 19 ноября.

— Президент РФ и президент Республики Узбекистан выступают за предотвращение и мирное урегулирование межгосударственных конфликтов, которые могут возникнуть вследствие деструктивного и противоправного использования информационно-коммуникационных технологий, — отмечается на сайте Кремля.

19 ноября сообщалось, что по итогам переговоров Путина и Мирзиеева подписаны 18 документов. Главы государств с «огромным удовольствием» констатировали высокий уровень двусторонних отношений.

Особое внимание при этом было уделено расширению инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества. Объем взаимной торговли в 2020 году превысил 5,6 миллиарда долларов. По итогам 2021 года, как уточняется, показатель способен приблизиться к семи миллиардам долларов.

Путин и Мирзиеев обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки. Так, в частности, темой дискуссии стала ситуация в Афганистане.

Читайте также:
Узбекистан Владимир Путин IT-индустрия
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте