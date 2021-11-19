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Белоруссия сочла подготовкой к войне наращивание сил НАТО около границ

Иван Юминов

Политика
Белоруссия сочла подготовкой к войне наращивание сил НАТО около границ
Фото: Twitter / NATO_AIRCOM

Наращивание сил НАТО около границ Белоруссии является подготовкой к войне. Об этом заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин в пятницу, 19 ноября.

— Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий, — рассказал министр.

Запад говорит о российской угрозе, но это лишь выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим населением, уверен он. Нынешние события напоминают положение дел перед Великой Отечественной войной, отметил Хренин на YouTube-канале ведомства.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики НАТО выходят за «красную линию», летая на расстоянии 20 километров от границ страны. Они несут очень серьезное оружие, подчеркнул глава государства.

Москва, как уточнил он, постоянно выражает озабоченность из-за этого и говорит о «красных линиях». При этом партнеры России «очень своеобразные» и поверхностно относятся к ее предостережениям, заключил лидер.

11 ноября в Минобороны заявили, что военная активность США и их союзников повысилась около границ России в Черноморском регионе. Внеплановые учения Соединенных Штатов и их союзников в регионе являются агрессивными действиями, подчеркнули в ведомстве.

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