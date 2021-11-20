Российские школьники узнают о разработке игр в рамках проекта «Урок цифры»

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Во всех российских школах с 22 ноября по 12 декабря пройдет новый этап всероссийского проекта «Урок цифры». Темой проекта станет разработка игр. Ученики смогут узнать о процессе создания игры, об их жанрах, а также о том, какие профессии существуют в этой сфере. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

Отмечается, что организаторами акции являются АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры Россия, Минпросвещения России, а также ведущих российских ИТ-компаний. Проект «Урок цифры» был подготовлен при поддержке экосистемы VK.

— Школьники с 1-го по 11-й класс смогут примерить на себе разные профессии из индустрии игр. По сюжету тренажера этого года ребята вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадают в обстановку игры «Домовята». Школьникам предлагается доработать игру изнутри, встав на место ее разработчиков, — говорится в сообщении.

Ученики начальной школы смогут попробовать себя в роли программистов, художников и аниматоров. Учащиеся пятых–восьмых классов — гейм-дизайнеров, тестировщиков и маркетологов. Старшеклассники смогут почувствовать себя продюсерами игр.

Как и в прошлом году, «Урок цифры» пройдет в режиме онлайн. Все желающие могут принять участие с компьютера или смартфона.

Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.