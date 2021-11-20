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Эндокринолог выявил связь между потреблением жирных продуктов и депрессией

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Эндокринолог выявил связь между потреблением жирных продуктов и депрессией
Фото: Pexels

«Западный стиль питания», который подразумевает большое количество жирной пищи, увеличивает риск развития депрессии. Об этом заявил врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев.

По его словам, речь идет о таких продуктах, как жирное красное мясо, кисломолочные продукты с большим содержанием жира, а также колбасы и другие полуфабрикаты.

— Холестерин, который содержится в продуктах, богатых животными жирами, повышает риск депрессии на 40 процентов. Это выяснили ученые, которые провели анализ, — приводит слова специалиста «Москва 24».

Кроме того, диетолог отметил, что появлению депрессивных состояний способствует и большое количество сахара в рационе. Из-за этого уровень глюкозы и инсулина в крови колеблется, что ухудшает самочувствие.

Диетолог предостерег также от злоупотребления кофе. Переизбыток этого стимулирующего напитка приводит к тому, что человек становится раздражительным и тревожным.

В свою очередь исследователи из США выяснили, что риск возникновения депрессии снижается у людей, которые потребляли в пищу большое количество грибов.

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