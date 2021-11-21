В Совбезе предположили, как боевики из Афганистана могут попасть в Россию

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Афганские боевики и террористы могут попасть на территорию России через страны Центрально-Азиатского региона, в особенности из Казахстана. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в воскресенье, 21 ноября.

Он отметил, что российская сторона тщательно следит за возникшей в Афганистане обстановкой.

— Мы внимательно следим за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации «Талибан»*. Боевики и террористы из Афганистана могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы, — заявил Гребенкин.

По его словам, в настоящий момент ситуация в Афганистане несет негативный характер. Это может в будущем привести к деградации общественно-политической обстановки, миграции, нищете, внесудебным расправам над населением, увеличению масштабов наркотрафика и незаконного сбыта оружия, пишет РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

31 августа в Пентагоне сообщили о выводе войск США из Афганистана, а также о завершении военной миссии в республике. 7 сентября «Талибан»* сформировал временное правительство.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.