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Российский адмирал заявил, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО

Юлия Курганова

Общество
Российский адмирал заявил, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО
Фото: youtube.com

Российская атомная подводная лодка «Курск» погибла в 2000 году из-за столкновения с субмариной НАТО. Об этом заявил адмирал Вячеслав Попов, который командовал в то время Северным флотом.

Подлодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. По официальной версии, это случилось из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Все 118 членов экипажа «Курска», которые участвовали в учениях Северного флота, погибли.

— Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за ним. Она, видимо, но не смогла в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась сильно, или маневр «Курска» привел к потере контакта. Я с вероятностью 90 процентов знаю наименование ее. Но для того чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я этого сделать не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском», — рассказал адмирал в интервью РИА Новости.

3-00.mp4 / Видео: Telegram-канал РИА Новости

По данным СМИ, в районе учений находились атомные подлодки Memphis, Toledo ВМС США и Splendid ВМС Великобритании.

Согласно версии российской правительственной комиссии, которая была озвучена в июле 2002 года, «Курск» погиб в результате теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Также комиссия приняла решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов подлодки.

20 ноября учения с торпедной стрельбой провели российские подводники в Баренцевом море. Крейсеру во время учений противодействовала атомная подводная лодка, которая также входит в состав Северного флота. Торпедную атаку выполнили на глубине около 100 метров специальным практическим боеприпасом — он лишен боевой части.

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