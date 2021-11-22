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Объем обрабатывающей промышленности вырос в 1,5 раза в Москве

Евгений Белоусов

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Объем обрабатывающей промышленности вырос в 1,5 раза в Москве
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Объем обрабатывающей промышленности в Москве с 2010 года увеличился более чем в полтора раза. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице действует более трех тысяч промышленных предприятий. На протяжении последних трех лет наиболее уверенный рост показала обрабатывающая промышленность — в 2018 году ее производство выросло на 11 процентов, в 2019 году на 7,1 процент, а в 2020 году рост увеличился на 16,4 процента.

Ефимов сообщил, что объем отгруженных товаров за 11 лет увеличился почти в три раза — с двух триллионов рублей до почти шести триллионов рублей.

Кроме того, особо отмечается рост по отдельным группам товаров.

— Заметный рост зафиксирован в производстве электрического оборудования — в 3,7 раза, готовых металлических изделий — в 3,8 раза, радиоэлектроники и приборостроения — в 4,1 раза. Также в четыре раза увеличилось производство резиновых и пластмассовых изделий, — передает слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова официальный сайт мэра Москвы.

До этого Владимир Ефимов сообщил, что благодаря концессиям в Москве будет создано почти четыре тысячи рабочих мест. По словам Ефимова, концессия представляет собой одну из самых распространенных форм государственно-частного партнерства в Москве, которая помогает при реализации крупных инвестиционных проектов при активном участии бизнеса. На данный момент в столице реализуются шесть концессионных проектов.

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