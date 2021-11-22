Вышеградская группа соберется обсудить миграционный кризис

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Вишеградская группа, в состав которой входят Польша, Венгрия, Словакия и Чехия, соберется с целью обсудить ситуацию с мигрантами на польско-белорусской границе. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

По его словам, переговоры по данному вопросу состоятся во вторник, 23 ноября.

— Премьер попросил Вышеградскую группу собраться в связи с актуальной геополитической ситуацией, — сказал пресс-секретарь в эфире телеканала Polsat.

Мюллер добавил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на этой неделе продолжит свое турне по Европе, которое он проводит в рамках подготовки к отражению «угрозы с востока». До этого премьер уже побывал в Эстонии, Латвии и Литве.

Ситуация с мигрантами на границе Белоруссии и Польши

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпы мигрантов расположились около границы с Польшей. Группа беженцев численностью более двух тысяч человек находится в окрестностях пункта пропуска «Кузница».

Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе. В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница».

14 ноября около 50 мигрантов штурмом прорвались на территорию Польши через границу с Белоруссией. Правоохранителям удалось задержать 22 из них.

15 ноября группы нелегальных мигрантов начали покидать стихийный лагерь, организованный на границе Белоруссии и Польши.

16 ноября сотрудники силовых структур Польши применили водометы и светошумовые гранаты против групп нелегальных беженцев на белорусско-польской границе. По информации очевидцев, мигранты начали проламывать ограждение, из-за чего пограничники применили силу.

19 ноября сообщалось, что британские военные прибыли на польско-белорусскую границу, чтобы оказать помощь Вооруженным силам Польши в борьбе с миграционным кризисом. Их присутствие согласовано в рамках Расширенного передового присутствия НАТО.