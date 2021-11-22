Эксперт оценил эпидемиологическую ситуацию в Санкт-Петербурге

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Эпидемиологическая ситуация в Петербурге остается напряженной, однако количество заболевших и госпитализированных снижается. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе НИИ имени Пастера Владимир Дедков.

Он пояснил, что после введения строгих ограничительных мер прошло достаточно времени, чтобы количество случаев заболевания начало снижаться.

По мнению эксперта, если социальная активность населения ничем не будет ограничена в дальнейшем, то заболеваемость снова пойдет вверх.

— Естественным путем она не затихнет еще очень долго. Если вы ничего не будете делать, а просто ситуацию отпустите, то эта история продлится еще лет пять как минимум. Если будете активно вакцинировать и добьетесь того, чтобы прослойка вакцинированных одномоментно оказалась порядка 80 процентов, то остановится, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

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Ранее специалисты сообщили, что новогодний туризм может стать причиной роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге, так как город пользуется популярностью у россиян и туристов из разных стран, передает Nation news.

До этого стало известно, куда в Петербурге не пустят без QR-кодов с 1 декабря.