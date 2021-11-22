День Владимира Даля отметят в Литературном музее

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Зубовский бульвар, 15с1 Карта всех событий

Доходный дом Любощинских — Вернадских 22 ноября приглашает горожан на мероприятия, посвященные 220-летию со дня рождения Владимира Даля, выдающегося деятеля российской науки и культуры, одного из создателей Русского географического общества.

Владимир Даль был литератором и лексикографом, воином, ученым-медиком, практикующим врачом, государственным служащим, мореплавателем.

В праздничной программе заявлены события, связанные с личностью Даля и символизирующие соединение разных начал деятельности Литературного музея.

Откроет вечер выставочная экспозиция, где в дар музею передадут книги из мемориального собрания немецкого слависта, исследователя русской литературы, профессора Клауса Штедтке.

Далее состоится презентация раздела выставки «Про/сто» к 100-летию ГМИРЛИ имени В. И. Даля.

На выставке представлены самые яркие предметы из наиболее значимых музейных коллекций: рукописи И. С. Тургенева, Н. В. Гоголя, А. А. Блока, А. Н. Островского, С. А. Есенина; легендарный перстень Д. В. Веневитинова, кольца В. В. Маяковского и Л. Ю. Брик, браслеты М. И. Цветаевой и другие личные вещи литераторов; прижизненные издания классиков отечественной словесности; работы Н. И. Альтмана, Б. М. Кустодиева, С. Ю. Судейкина, А. Г. Тышлера; рисунки К. Н. Батюшкова и М. Ю. Лермонтова, один из первых вариантов «Черного квадрата» К. С. Малевича.

В конференц-зале пройдет эксклюзивный премьерный показ полной версии документального фильма «Владимир Даль. Жизнь в поисках клада». Картину представит продюсер и автор сценария Н. А. Спиридонова.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.