Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Злоумышленник запер девушку в автомобиле и изнасиловал в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Злоумышленник запер девушку в автомобиле и изнасиловал в Москве
Фото: СК РФ
1-й Сетунский проезд Карта всех событий

Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки на западе Москвы. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 20 ноября мужчина, находясь в автомобиле, припаркованном вблизи 1-го Сетунского проезда, изнасиловал девушку.

Вскоре после этого подозреваемый был задержан.

— В отношении 31-летнего мужчины заведено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), — заключила Иванова.

19 ноября на Русаковской улице злоумышленник похитил незнакомку, запер ее в квартире на востоке столицы, а спустя какое-то время изнасиловал.

Читайте также:
девушка Следственный комитет изнасилование
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Технологии открывают прошлое

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Император Павел и его дворовые

Ксения Разуваева
Ксения Разуваева

Время исполняться чудесным мечтам

Александр Козлов
Александр Козлов

Больше средств на соцсферу

Александр Никонов
Александр Никонов

Фемины торжествуют

Александр Орешкин
Александр Орешкин

Очистим улицы вовремя

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Чемпионат мира по футболу: запасаемся попкорном

Все мнения
О проекте