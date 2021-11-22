Злоумышленник запер девушку в автомобиле и изнасиловал в Москве

Фото: СК РФ

1-й Сетунский проезд Карта всех событий

Задержан подозреваемый в изнасиловании девушки на западе Москвы. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, 20 ноября мужчина, находясь в автомобиле, припаркованном вблизи 1-го Сетунского проезда, изнасиловал девушку.

Вскоре после этого подозреваемый был задержан.

— В отношении 31-летнего мужчины заведено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), — заключила Иванова.

19 ноября на Русаковской улице злоумышленник похитил незнакомку, запер ее в квартире на востоке столицы, а спустя какое-то время изнасиловал.