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Выставка о Дальнем Востоке открылась в галерее «Метро»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка о Дальнем Востоке открылась в галерее «Метро»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Филёвская линия, метро Выставочная Карта всех событий

В галерее «Метро» и на станции «Выставочная» открылась экспозиция, приуроченная к проведению Дней регионов Дальнего Востока. Здесь пассажиры метро смогут узнать все об экономике, политике, культуре и туризме региона, увидеть снимки фотографов-натуралистов и кадры промышленных достижений.

Сахалинская область, Хабаровский край и Якутия встречают гостей отдельными стендами. А Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики расскажет о жизни, учебе, работе и отдыхе на земле вулканов.

Выставка открыта до 28 ноября, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Дарвиновский музей с 27 ноября приглашает на выставку «Гориллы в тумане», посвященную работе женщины-этолога Дайан Фосси, изучавшей поведение животных в дикой природе.

Посетители смогут почувствовать себя в мире джунглей. На документальных фотографиях и видео демонстрируются главные открытия этолога о жизни горилл. Экспозицию дополняют предметы из коллекции млекопитающих. А выразительные портреты этих животных представлены графикой из фондов музея, иллюстрациями из фонда редкой книги и фотографиями зоолога Сергея Волкова.

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