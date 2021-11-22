Кабмин закрепил возможность выплаты пенсионных накоплений по электронному заявлению

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Теперь россияне смогут обращаться за единовременной выплатой пенсионных накоплений по электронному заявлению. Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Граждане, желающие получить пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, смогут сделать это по электронному заявлению в Пенсионный фонд России либо негосударственный пенсионный фонд, в том числе через портал госуслуг, — говорится в сообщении.

Цифровое заявление можно будет подать в Пенсионный фонд РФ, а также в любой негосударственный пенсионный фонд.

Благодаря модернизации россияне смогут быстрее получать выплаты, а страна сделает очередной большой шаг в сторону цифровизации госуслуг, пишет РИА Новости.

Накануне в рамках опроса сервиса SuperJob россияне назвали размер достойной пенсии. Граждане России в возрасте до 24 лет считают, что пенсия на уровне 35,8 тысячи рублей в месяц является оптимальной.

С 1 января 2022 года в России вступают в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением, которые были утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ. Теперь выплачивать и доставлять пенсию на территории, где введен режим ЧС, смогут раньше. При этом человек должен написать заявление об этом и передать его в Пенсионный фонд (ПФР). Уточняется, что одним из ключевых пунктов в новых правилах станет освобождение от удержаний из пенсий пожилых людей, которых признали банкротами. Кроме того, пенсию умершего могут получить его наследники.