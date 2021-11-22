Курс доллара превысил 74 рубля впервые с августа 2021 года

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Цена на доллар впервые с августа 2021 года поднялась до 74 рублей в понедельник, 22 ноября. Это произошло из-за ослабления рубля, следует из данных Мосбиржи.

По состоянию на 11:55 понедельника, 22 ноября, цена на доллар повысилась на 55 копеек.

При этом евро стало дороже на 35 копеек и стоит теперь 83,36 рубля.

За несколько минут до этого американская валюта стоила 74,04 рубля.

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Так, 22 ноября стоимость марки Brent опускалась ниже 78 долларов за баррель впервые с начала октября. Январские фьючерсы на нефть марки Brent дешевели на 0,69 процента, до 77,93 доллара за баррель. Январские фьючерсы на WTI опускались в цене на 0,56 процента, до 75,19 доллара за баррель.

Цена на нефть в конце первого полугодия 2022 года может достигнуть 120 долларов за баррель. Об этом ранее заявил вице-президент по коммерции и логистике Роснефти Отабек Каримов.

При этом доллар продолжит сохранять свои позиции на мировом рынке еще ближайшие полгода. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич. По его словам, следующее укрепление доллара следует ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года.