Следствие просит арестовать водителя, насмерть сбившего младенца в Новой Москве

Фото: Пресс-служба прокуратуры

Россия, Москва, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское Карта всех событий

Следственный комитет просит арестовать водителя, который накануне насмерть сбил младенца в Новой Москве. Об этом в понедельник, 22 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

— Следствие ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — заключила Иванова.

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова рассказала «ВМ», что ходатайство о заключении под стражу будет рассмотрено судом с участием прокурора.

До этого Нефедова сообщила «ВМ», что 34-летний водитель, сбивший мать с двумя детьми в Новой Москве, был задержан. Ему предъявили обвинение в совершении преступления по уголовной статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Инцидент, о котором идет речь, произошел вечером 21 ноября на территории деревни Николо-Хованское. Автомобиль «газель» сбил женщину и двух ее детей — четырехлетнего мальчика и девятимесячного младенца. Последний в момент аварии находился в коляске, от полученных повреждений малыш скончался на месте.

По данным ГИБДД, мать и второй ребенок получили незначительные травмы.

— По предварительным данным, мама с детьми шла по проезжей части, в попутном направлении движению транспорта, — говорится в сообщении ГИБДД.

Добавляется, что водитель с места происшествия не скрывался.