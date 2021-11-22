Комплекс соцразвития подготовил онлайн-программу для москвичей ко Дню матери

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Всероссийский День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В текущем году праздник выпал на 28 число. Комплекс соцразвития Москвы приглашает всех желающих принять участие в онлайн-мероприятиях, приуроченных к событию.

— День матери — трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям. Традиционно в России он отмечается в конце ноября. В его преддверии комплекс социального развития Москвы подготовил тематический лендинг с афишей бесплатных онлайн-мероприятий: образовательные вебинары, семейные флешмобы и творческие мастер-классы и многое другое, — говорится в сообщении столичного комплекса социального развития.

Московская служба психологической помощи населению подготовила несколько вебинаров для женщин. 26 ноября психолог расскажет, как сложившиеся отношения в семье могут повлиять на психологическое благополучие во взрослом возрасте.

Юных москвичей приглашают принять участие в акции «Любимая мама», которую проводит московский центр «Патриот. Спорт». До 28 ноября нужно выложить в социальных сетях фотографии с сюжетами о том, как проводите время с мамами. Обязательное условие — начинать публикацию со слов «Моя мама самая». Хештеги — #ПатриотСпорт и #ЛюбимаяМама.

Участие в мероприятиях бесплатное, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Центр занятости «Моя карьера» подготовил к празднику более двадцати онлайн-мероприятий. Посетить их можно 26 ноября в день открытых дверей «Мама может все». Мамы узнают, как сохранить баланс между семьей и карьерой, зачем нужен личный бренд, как организовать безопасную среду для детей и развить социально-поведенческие навыки. Специалисты центра занятости помогут преодолеть психологические барьеры, обрести уверенность в себе и профессионально реализоваться.