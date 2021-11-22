Эксперт прокомментировал использование американского ракетного комплекса Javelin в Донбассе

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Россию не смогут остановить противотанковые комплексы Javelin, если Украина начнет полномасштабные военные действия в Донбассе. Об этом сообщил академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Он отметил, что Javelin — это серьезная угроза, но у России есть средства, чтобы ответить в случае необходимости.

— Да, это оружие, способное принести потери. Но есть множество способов этого избежать. Начиная с того, чтобы маскировать танки, своевременно находить и уничтожать носителей комплекса, применять дымовые завесы всевозможные, — отметил он в комментарии ОСН.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые воспользовались американскими противотанковыми управляемыми ракетными комплексами Javelin в Донбассе, передает «360». Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов.

До этого Пентагон объявил о наблюдении за действиями России около границы с Украиной.