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Эколог пояснил, как загрязнение мирового океана может сказаться на здоровье людей

Ирина Игнатенко

Общество
Эколог пояснил, как загрязнение мирового океана может сказаться на здоровье людей
Фото: greenpeace.ru / Матвей Парамошин

Загрязнение мирового океана пластиком может оказать негативное влияние на качество питьевой воды и состояние здоровья людей, проживающих в разных странах. Об этом сообщил эксперт проекта «Ноль отходов» «Greenpeace России» Дмитрий Нестеров.

Он отметил, что на сегодняшний день существенный рост количества отходов из пластика наблюдается даже в Арктической зоне, которая считается малозаселенной и наименее судоходной.

По словам эксперта, влияние пластика на определенный вид животных, например, может сказаться на всей экосистеме. Дмитрий Нестеров добавил, что пластик под воздействием природных факторов начинает распадаться на микропластик, а его невозможно собрать.

— Существует проблема пластика в принципе, а с микропластиком проблема в том, что его невозможно собрать. Проблема морского мусора такова, что он влияет на экосистемы, на морских млекопитающих, на птиц, приводя к гибели, к травмам, — отметил он в комментарии «МИР 24».

Он уточнил, что около миллиона животных гибнут каждый год, об этом свидетельствуют исследования различных специалистов.

До этого стало известно, что пятнадцать миллиардов рублей выделят на решение экологических проблем в Подмосковье.

Источник: mir24.tv

пластик Океаны Экология
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