Немецкие врачи перечислили четыре опасные ошибки при простуде

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Немецкие врачи назвали четыре распространенные ошибки, которые многие люди допускают при лечении простуды.

Так, негативно на здоровье отразится сбивание температуры при помощи лекарств. Жар, как объяснили специалисты, помогает иммунной системе лучше справляться с возбудителем заболевания.

Долгое применение назальных спреев способно повредить слизистую оболочку и вызвать привыкание. Подобные препараты рекомендуется применять не более недели.

Занятия спортом, по мнению врачей, следует отложить до полного выздоровления. Жаропонижающие препараты способны придать чувство облегчения, но физическая активность может нанести ущерб организму при недомогании.

Наконец, специалисты не рекомендуют посещать сауну во время простуды. Процедура лишь сбивает с толку терморегуляцию тела, а не смягчает симптомы, отмечает Пятый канал.

22 ноября врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты необходимо употреблять при ОРВИ. Так, в меню стоит включить сложные углеводы в виде каш и гарниров, а также фрукты, богатые витамином С. Особое внимание уделите обильному питью: нужно постоянно принимать что-то кисло-сладкое, например, клюквенный сок, уточнил он.