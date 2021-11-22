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Мосгосстройнадзор проверит ход строительства амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке

Дарья Чентаева

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Мосгосстройнадзор проверит ход строительства амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) проверит ход строительства амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке в ТиНАО. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

— Мосгосстройнадзор совместно с представителями Центра экспертиз на текущей неделе проверит строительство амбулаторного корпуса многопрофильной клинической больницы в Коммунарке. Объект расположен на улице Сосенский Стан, владение 10/1, поселения Сосенское, — сообщается в материале.

Председатель комитета Игорь Войстратенко добавил, что строительство амбулаторно-поликлинического комплекса подходит к концу. Специалисты центра экспертиз проверят смонтированную схему электроустановки, тепловые пункты, системы кондиционирования, водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, отопления, вентиляции, а также соответствие здания требованиям пожарной безопасности. Отмечается, что строительство планируется завершить до конца текущего года, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что в Коммунарке построят деловой центр площадью около пяти миллионов «квадратов».

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