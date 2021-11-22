«Нарциссы и низкий IQ»: ученые рассказали о людях, которые верят в гороскопы

Фото: Pexels

Нарциссизм и заниженный интеллект являются причинами популярности гороскопов среди людей. Также исследование показало, что женщины верят звездам чаще, чем представители противоположного пола. Ученые из Лундского университета в Швеции провели данную научную работу.

Опрос, который проводился в 2018 году показал, что в гороскопы верят почти треть американцев.

Также в этом исследовании ученые выяснили, что вера в астрологию свойственна самовлюбленным личностям и тем, у кого завышена самооценка, пишет журнал PsychNewsDaily. Кроме этого стало известно, что низкий IQ у человека может говорить о вероятности его доверия к астрологическим прогнозам.

Рост популярности астрологии объясняется факторами стресса, которые распространены сегодня. Так, например, проблема изменения климата и пандемия коронавирусной инфекции.

Несмотря на это, астрологи советуют выбирать партнера, внимательно тщательно и проштудировав гороскоп. Именно это должно обеспечить положительный результат и счастливую совместную жизнь. Специалисты сообщили, что стопроцентную совместимость имеют только две пары.