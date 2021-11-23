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Актера Петра Томашевского госпитализировали с сотрясением мозга

Полина Долганова

Общество
Актера Петра Томашевского госпитализировали с сотрясением мозга
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российский актер Петр Томашевский был госпитализирован с сотрясением мозга во вторник, 23 ноября. Об этом сообщает Telgram-канал Mash.

По предварительной информации, ночью артист стал участником драки.

В настоящее время актер находится в центральной московской больнице.

Обстоятельства конфликта пока неизвестны.

Петр Томашевский известен по своим работам в сериалах и фильмах «Папа», «КостяНика. Время лета», «Черные волки» и «Лето волков».

В прошлом году участником драки стал другой известный актер — Павел Прилучный. В ноябре 2020 года актера избил бизнесмен Владимир Семенов. Позже Прилучный попал в больницу: у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.

25 апреля СМИ узнали о конфликте между Александром Палем, его друзьями и экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА Кевином Антиповым. Полиция узнала о драке от врачей, к которым Антипов попал с серьезными травмами головы и лица, гематомами и ушибами. Пока хоккеист был в больнице, правоохранители начали расследование и вскоре задержали Паля и, как пишет пресса, его знакомого — актера Даниила Иванова.

16 октября уголовное дело в отношении актера было прекращено.

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