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Актера Петра Томашевского госпитализировали с сотрясением мозга
Российский актер Петр Томашевский был госпитализирован с сотрясением мозга во вторник, 23 ноября. Об этом сообщает Telgram-канал Mash.
По предварительной информации, ночью артист стал участником драки.
В настоящее время актер находится в центральной московской больнице.
Обстоятельства конфликта пока неизвестны.
Петр Томашевский известен по своим работам в сериалах и фильмах «Папа», «КостяНика. Время лета», «Черные волки» и «Лето волков».
В прошлом году участником драки стал другой известный актер — Павел Прилучный. В ноябре 2020 года актера избил бизнесмен Владимир Семенов. Позже Прилучный попал в больницу: у него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.
25 апреля СМИ узнали о конфликте между Александром Палем, его друзьями и экс-хоккеистом молодежного состава ЦСКА Кевином Антиповым. Полиция узнала о драке от врачей, к которым Антипов попал с серьезными травмами головы и лица, гематомами и ушибами. Пока хоккеист был в больнице, правоохранители начали расследование и вскоре задержали Паля и, как пишет пресса, его знакомого — актера Даниила Иванова.
16 октября уголовное дело в отношении актера было прекращено.
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