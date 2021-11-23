Дни семейного здоровья возобновятся в Подмосковье

С 1 декабря в Московской области возобновят дни семейного здоровья. Об этом сообщила глава областного Минздрава Светлана Стригункова.

Министр напомнила, что такие дни впервые организовали в области весной текущего года, однако их проведение было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Осмотры проводились по субботам два раза в месяц. Тогда семья могла прийти в поликлинику и пройти осмотр вместе – и дети, и взрослые. Прием вели терапевты и педиатры, а также специалисты узкого профиля. С 1 декабря подобная практика будет возобновлена.

Весной медосмотры прошли свыше 7,3 тысячи жителей региона. Программа стала востребованной среди жителей и получила множество положительных отзывов от граждан, передает портал «Подмосковье сегодня». Многие жители выразили пожелания, чтобы программа была продолжена.

До этого сообщалось, что проект «Здоровая Москва» продолжится в столичных поликлиниках. За 2021 год в павильоне прошли полное обследование более 227 тысяч человек. Павильоны работали в 45 городских парках и зонах отдыха до 1 октября.