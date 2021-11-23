СМИ: США не смогли убедить Европу в том, что РФ готовит «вторжение» на Украину

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Соединенные Штаты не смогли убедить страны Европы в том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. Западная разведка не имеет уверенности насчет планов РФ. Об этом во вторник, 23 ноября, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на двух европейских дипломатов.

— Свежая информация от США была призвана усилить озабоченность у стран ЕС, — говорится в публикации.

В тексте отмечают, что информация о «вторжении» обеспокоила Европу, однако Запад все еще не уверен в правдивости этих инфоповодов.

До этого телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на Украину с наступлением холодов. Ссылаясь на чиновников в США, телеканал утверждает, что «вторжение» зависит от погодных условий. Но если не будет вмешательства Запада, оно может произойти в течение нескольких недель.

С аналогичным заявлением выступила и сама Украина. По словам руководителя Главного управления разведки (ГУР) местного Министерства обороны Кирилла Буданова, Россия якобы отправила почти 100 тысяч военных к украинским границам. «Вторжение», по его словам, будет сопровождаться авиаударами, артиллерийскими и бронетанковыми атаками и высадкой десанта на востоке Украины.

13 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что заявления о якобы подготовке Россией «вторжения» на Украину являются алармистскими.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия замечает, что Запад ведет в отношении нее информационную кампанию, целью которой является выставить Москву как угрозу процессу урегулирования ситуации на Украине.