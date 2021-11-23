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Бастрыкин: СК возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVID-19

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Бастрыкин: СК возбудил 60 уголовных дел за фейки о борьбе с COVID-19
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил 60 уголовных дел за ложную информацию о борьбе с COVID-19. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил председатель СК Александр Бастрыкин.

— Мы сегодня работаем в условиях эпидемиологии. И здесь тоже есть проблемы. Вот мы 60 уголовных дел возбудили по фейковым сообщениям в отношении мер против ковида, — цитирует главу ведомства РИА Новости.

До этого сообщалось, что первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил создать на базе сервиса «Госуслуги» раздел, в котором граждане могут сообщать о распространении недостоверных сведений и слухов о коронавирусе, а также об игнорировании санитарных правил.

По словам Петрова, таким образом можно создать «инструмент народного контроля», который особенно необходим в настоящее время. Он отметил, что практически каждый день возникают ситуации, когда некоторые граждане и учреждения нарушают санитарные ограничения и правила.

Член Общественной палаты отметил, что данный сервис поможет «снизить физическую нагрузку на операторов специальных служб, систематизировать поступающие жалобы и позволит государственным органам быстрее реагировать на поступающие сигналы».

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