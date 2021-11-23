Россиянам объяснили, надо ли запасаться продуктами к Новому году

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В преддверии новогодних праздников поставщики и сети зарабатывают на объемах продаж, которые в несколько раз увеличиваются в конце последнего месяца года. Однако цены на продукцию длительного срока хранения не отличаются на данный момент от тех, что будут в декабре. Поэтому запасаться заранее продуктами нет смысла. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

— Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы и изменениям не подлежат. Это значит, что цены на тот или иной продукт сегодня в большинстве случаев мало отличаются от цен на него в декабре. В особенности если речь идет о продукции длительного срока хранения, — поделилась она.

Кроме того, Нагайцева добавила, что сегодня для оптового рынка картофеля характерен понижательный ценовой тренд. Также на рынке в больших объемах есть импортный картофель из Белоруссии. Это провоцирует снижение цен. Кроме того, цены на огурцы в опте падают с конца октября. Стабильна сегодня на рынке стоимость моркови и столовой свеклы.

— В связи с увеличением предложения тепличных томатов с местных комбинатов цены на оптовом рынке томатов снижаются, — заключила Нагайцева.

До этого исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин рассказывал, что россияне скупают треть всего годового объема произведенной продукции или больше миллиона тонн в осенне-зимний период.

— Каждый год доля производства кондитерских изделий в четвертом квартале составляет почти 1/3 от годового объема. «АСКОНД» оценивает, что сезонный спрос на кондитерские изделия в четвертом квартале этого года составит около одного миллиона 100 тысяч тонн, из которых спрос на шоколадную продукцию — около 360 тысяч тонн, что на 25 процентов выше среднегодового показателя спроса, — говорил Лашманкин.