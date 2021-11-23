Сергей Собянин сообщил, что систему QR-кодов столицы тестируют федеральные ведомства

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Разработанную в Москве систему QR-кодов в настоящий момент отрабатывают в федеральных ведомствах. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 23 ноября.

По его словам, в случае необходимости городские власти расширят функционал и сферу применения системы по коронавирусу.

— Если мы первые QR-коды вводили в основном на базе собственных информационных сетей московских, то сегодня мы работаем с федеральными коллегами для того, чтобы отработать информационную систему министерства здравоохранения, министерства цифры, единый государственный портал, сложный механизм, он должен иметь высокую степень отработки, чтобы при необходимости расширять сферу применения QR-кодов, — заявил глава города.

Сергей Собянин добавил, что в настоящий момент QR-коды требуют в музеях и театрах Москвы. Это необходимо для привлечения внимания горожан к вакцинации от коронавирусной инфекции и ревакцинации от заболевания.

— И одновременно для нас важно отработать информационную систему, — заключил мэр города в интервью РИА Новостям.

Урон для московских предпринимателей от введения длинных выходных из-за массового распространения коронавируса был минимальным из-за праздничных ноябрьских дней. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.