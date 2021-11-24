В России предложили обязать подрядчиков выплачивать компенсацию за некачественный капремонт

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Подрядчики должны выплачивать жильцам многоквартирных домов компенсацию за некачественный или выполненный с нарушением сроков капитальный ремонт. Соответствующим пунктом необходимо дополнить закон о защите прав потребителей. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил председатель Объединения потребителей России Алексей Корягин.

По его словам, сегодня права граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства защищены не в полной мере.

— Жильцы платят подрядчику деньги для проведения капитального ремонта. Очень часто средства уходят непонятно куда. Потом якобы начинается капитальный ремонт, но внезапно срываются сроки сдачи либо получаем некачественно выполненную работу. Что хуже всего, никто не может повлиять на подрядчика и потребовать от него компенсации, — рассказал эксперт.

По его словам, устранить проблему можно, если ввести обязательную денежную компенсацию жильцам за некачественный капремонт.

— Если подрядчик нарушает сроки или выполненный ремонт не соответствует нормам безопасности, он обязан выплатить компенсацию. Фонд капитального ремонта, конечно, может включить застройщика или подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков и оштрафовать. Однако глобально для жильцов это ничего не поменяет, ведь они заплатили за услугу деньги, — пояснил Корягин.

Он также обратил внимание на отсутствие компетентных специалистов в сфере строительства и ремонтных работ.

— Например, в столичном районе Беговая нет ни одного дома, который выполнен от начала до конца без нарушений. Практически каждое жилое строение напоминает сталинградский Дом Павлова. Это говорит об отсутствии грамотных специалистов в строительном сегменте. Как правило, подобные кривые дома — это дело рук тех бригад, у которых очень туманные представления о капитальном ремонте, — сказал эксперт.

При этом в прокуратуру поступает огромное число жалоб от москвичей на нарушения при капремонте. Внесение изменений в законодательство «как никогда актуально», заключил Корягин.